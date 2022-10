L.ALBERTO, Il malumore non passa: Milan ora in pole

Per tempo visto in orbita Fiorentina come possibile grande colpo a centrocampo, Luis Alberto non sembrerebbe aver fatto passare il malumore che lo accompagna nella sua avventura alla Lazio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al fantasista spagnolo non sono andate giù le molte panchina ottenute questa stagione, e dopo l'ultimo assalto del Siviglia la scorsa estate, adesso potrebbe approfittare di questa situazione il Milan. Già nel 2021 il Mago era entrato nel mirino dei rossoneri. Le richieste di Lotito non fecero decollare l’affare, ma la prossima estate il finale potrebbe essere diverso.