Secondo Il Tirreno, la dirigenza della Fiorentina osserva tutti i movimenti di mercato per cautelarsi in caso di addio di Milenkovic. Le idee non mancano - si legge - a cominciare da Kumbulla, pure lui destro di piede. Ma la priorità è sempre una sola: difendere il serbo e convincerlo a prolungare il contratto.