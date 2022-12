KOUAME, Uomo-assist, adesso servono anche i gol

"Re degli assist in Conference League, tuttofare nell’attacco di Vincenzo Italiano, esempio di sacrificio e duttilità. Christian Kouamé è la vera rivelazione di questa prima parte di stagione della Fiorentina". Così La Repubblica-Firenze su Kouamé, a sorpresa uno dei punti fermi viola in questa prima parte di stagione. Il quotidiano in edicola stamani analizza la crescita dell'attaccante ivoriano soprattutto in termini di assist, sono già sette tra campionato ed Europa. I meriti della crescita di Kouame sono triplici: del calciatore, che non ha mollato nonostante in estate partisse da ultima scelta per l'attacco; di Vincenzo Italiano, bravo a reinventarlo esterno nel suo 4-3-3, e della società, in primis Commisso, che hanno deciso di puntare ancora sul classe '97.

Tornato da pochi giorni a Firenze ed entrato a partita in corso contro gli Always Ready, Kouame potrebbe avere più minutaggio nel triangolare di domani contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, avversari decisamente più probanti. Già da domani, scrive Repubblica, Kouamé è chiamato a fare un ulteriore passo per crescere e diventare ancora più determinante in zona gol, anche a livello di reti.