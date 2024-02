KOUAME, Un sogno che si avvera. A Firenze nel weekend

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, erano quasi 10 anni che Christian Kouame attendeva un successo così importante come la vittoria della Coppa d'Africa. Un sogno che per il centravanti viola si è avverato dopo un'avventura incredibile della sua nazionale che si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dopo essere arrivata terza nel suo girone e dopo aver esonerato il Commissario Tecnico.

Per la nazionale ivoriana, dopo i festeggiamenti nello spogliatoio e per le vie di Abidjan, oggi il ricevimento nella sede della Repubblica per un riconoscimento che verrà conferito dal presidente Ouattara. L'attaccante viola non tornerà a Firenze prima di giovedì, anche se la sensazione è che possa rientrare solo nel weekend saltando così, oltre al match di Bologna, anche la sfida contro l'Empoli.