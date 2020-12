KOUAME, Pradè in estate ha rifiutato ben 25 milioni

Il Corriere Fiorentino in merito a Christian Kouame scrive che la sua voglia di provare a imporsi in maglia viola non si arresta. L'attaccante lo deve soprattutto al ds Daniele Pradè che - riporta il quotidiano - in estate ha rifiutato un'offerta da 25 milioni arrivata dall'Inghilterra. Un colpo di genio, o un no che porterà con sé un maxi rimpianto? Al campo, e a Kouame, l’ardua sentenza.