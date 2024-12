KOUAME, Palladino lo stima e la Fiorentina vuole tenerlo

FirenzeViola.it

In attesa che molti scenari cambino nel corso del prossimo mese, come scrive stamani il Corriere Fiorentino continuano le valutazioni anche per il reparto offensivo della Fiorentina, dove in uscita è il nome di Ikonè il più gettonato seppure non siano arrivate offerte concrete. Per la corsia esterna in entrata è stato proposto il polacco Szymanski del Fenerbache, ma è nelle uscite che in questo momento la società viola sta lavorando maggiormente. Con l'eccezione di Christian Kouame, perché la Fiorentina è sempre meno propensa a una cessione.

L’ivoriano resta un calciatore stimato da Palladino per la sua duttilità e l’eventuale arrivo di un altro attaccante non ne precluderebbe l’impiego. Sotto questo profilo l’ultimo nome è quello di Calvert-Lewin, punta dell’Everton che ha già giocato con Kean. Più raggiungibile di Shpendi del Cesena il centravanti inglese è un’opzione che i viola valutano per regalare a Palladino un’alternativa in attacco da giocarsi quando, tra campionato e Conference League, la stagione entrerà nella sua fase decisiva.