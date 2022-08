KOUAME, Ora può essere il "nuovo acquisto" dei viola

Christian Kouame è stato una delle sorprese della gara di domenica contro la Cremonese: a scriverne è La Nazione, che parla di un giocatore rilanciato dopo un periodo difficile. A quasi tre anni dal suo arrivo alla Fiorentina e dopo un prestito all'Anderlecht, i viola hanno riscoperto un giocatore nuovo, capace di allenarsi in silenzio per tutta l'estate e sfruttare al meglio la chance concessagli da Vincenzo Italiano. Nell'articolo di Stefano Cecchi troviamo una rapida carrellata della carriera dell'attaccante ivoriano, cresciuto calcisticamente a Prato (dove fu portato da Paolo Toccafondi, dove i compagni lo chiamavano "gambine", una caratteristica che in Kouamé si nota ancora. In una posizione inedita, esterno d'attacco a destra nel 4-3-3 viola, il classe '97 ha convinto, fornendo uno splendido assist a Bonaventura. L'attaccante che fino a poche ore fa non c'era, scrive la Nazione, "rischia di essere uno degli acquisti migliori dell’estate".