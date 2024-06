KOUAME, Italiano vuole a Bologna il suo fidato "soldato"

FirenzeViola.it

Che Christian Kouame sia stato uno dei pupilli di Vincenzo Italiano non ci sono grandi dubbi, tanto che l'ex tecnico viola arrivò a definire l'ivoriano "un soldato da portare sempre in guerra". Ed è per questo motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, che adesso Italiano pensa di rafforzare il reparto offensivo felsineo proprio ingaggiando Kouame. Il giocatore ha prolungato il contratto con la Fiorentina fino al 2025 a cifre molto importanti, per questo la società viola vorrebbe mettersi ad un tavolo a ridiscutere i termini dell'accordo.

Magari allungando la durata a fronte di una diminuzione dello stipendio. In questo scenario, con Palladino pronto a rivoluzionare l'attacco gigliato, non è da escludersi una cessione (definitiva o temporanea) dell'ex Genoa, che potrebbe dunque ritrovare il tecnico che più di tutti ha creduto in lui.