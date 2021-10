KOKORIN, Non convocato l'oggetto misterioso russo

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino Aleksandr Kokorin non è tra i convocati di Italiano per la sfida di stasera a causa di un risentimento muscolare e la l’ipotesi di una chance dettata dalla posizione contrattuale di Vlahovic è come minimo rimandata a data da definirsi. Sabato il russo non si era allenato insieme ai compagni nella seduta fissata in serata, primo segnale di un lavoro personalizzato che non dev’esser stato sufficiente per averlo a disposizione. Non il massimo per una rosa in cui manca una riserva alla prima punta, tanto più se il titolare in pectore ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto scatenando la reazione pubblica della proprietà. Italiano, che durante la sosta in un’intervista al Corriere dello Sport aveva parlato di Kokorin come di una «risorsa inesplorata», dovrà perciò arrendersi (almeno per ora) all’idea di provare a rilanciare il russo rimasto comunque ai margini anche in questa prima parte di campionato.