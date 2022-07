KOKORIN, No alla rescissione: lui vuole restare

Come riportato da La Nazione mentre la Fiorentina lavora in Austria, al Centro Sportivo si stanno allenando in questi giorni i calciatori che non sono al livello fisico dei compagni, avendo saltato per diversi motivi praticamente tutto il ritiro di Moena. È il caso di Dragowski (ormai vicino al trasferimento allo Spezia), di Luca Ranieri (anche lui a breve lascerà Firenze) e del russo Kokorin. Si allenano agli ordini di un preparatore atletico lasciatogli a disposizione dalla società e provano a rincorrere una condizione fisica accettabile.Non è previsto per nessuno dei tre un inserimento in gruppo fino al ritorno della squadra a Firenze. Questo significa che continueranno il loro percorso personalizzato almeno fino al 7 di agosto (cessioni permettendo), giorno in cui la Fiorentina tornerà in città. Fra i tre solo Kokorin punta a rimanere in viola. Si è parlato di una ricca buonuscita per la rescissione del contratto, ma l’attaccante ex Zenit non sembra particolarmente convinto.