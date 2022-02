KOKORIN, La Viola proverà a monetizzare: il punto

La Nazione dedica spazio ad Aleksandr Kokorin, a proposito del quale scrive che mancano ancora 7 giorni per approfittare - come nel caso di Pulgar - del mercato turco, oppure 22 per tornare in Russia. La Fiorentina - si legge - proverà in qualche modo fare cassa con l’addio del centravanti, ma allo stesso tempo si sta tutelando valutando l’eventuale rescissione de contratto con una buonuscita che compensi la rinuncia allo stipendio del russo (in scadenza nel 2024).