Kean tra i migliori bomber viola in una sola stagione. Baggio a un passo, il record è di Toni

Moise Kean sta entrando negli annali della storia viola. Il Corriere dello Sport traccia infatti il suo percorso alla Fiorentina e il confronto con gli altri grandi attaccanti del club, con l'ex Juve che al momento ha siglato 23 gol stagionali (17 in campionato, 5 in Conference League e uno in Coppa Italia) con la maglia gigliata, risultando in corsa per diventare il miglior marcatore in una singola stagione della Fiorentina. Il record attualmente è nelle mani di Luca Toni, autore di 33 reti nell'annata 2005/06 (31 in campionato, 2 in Coppa Italia): dista dieci reti dal centravanti di Palladino, che a disposizione avrà ancora 8 o 9 gare (in caso di finale di Conference).

Intanto, Kean è ad un passo da un mostro sacro della storia viola: Roberto Baggio, 24 reti nel 1988-89, la penultima a Firenze, affiancato da Alberto Galassi (1949-50). Davanti, a quota 25, ci sono Alberto Gilardino e Pedro Petrone, bomber degli anni ‘30 del secolo scorso. Se poi scorriamo la classifica verso l’alto, scopriamo che le distanze non sono così siderali: Aurelio Milani ed Enrico Chiesa a 27, poi il più grande di tutti, Gabriel Omar Batistuta, a 29, quindi due giocatori agli antipodi per stile ed epoca ma conficcati entrambi nel cuore di Firenze, Kurt Hamrin e Christian Riganò (30). Quest’ultimo è l’unico in classifica ad aver giocato in una categoria inferiore, la C2, quando la Fiorentina si rialzò dopo il fallimento. In vetta, poi, come detto, c’è Toni. A proposito di Hamrin (che a 30 arrivò pure nel 1958-59 e 1959-60): anche lui ne avrebbe 33 nel 1958-59 contando le 3 reti della Coppa Italia 1958, la prima del Dopoguerra, che si svolse dal 7 giugno al 4 novembre. Ma il 58-59 ebbe la sua Coppa Italia e, per non raddoppiare le edizioni in una singola annata, abbiamo fatto ricadere quei gol sulla stagione precedente.