Cataldi, l'indispensabile ma indisponibile. Finale di stagione a rischio: quante beghe

Quello arrivato giovedì sera a Siviglia è l'ennesimo infortunio della stagione di Danilo Cataldi. Davvero sfortunata da questo punto di vista la prima annata dell'ex Lazio in maglia viola, fermatosi nuovamente nella semifinale d'andata di Conference dopo le avvisaglie della vigilia, quando non si era già allenato nella rifinitura per gestire il problema muscolare. L'ennesimo, dicevamo, della sua avventura alla Fiorentina.

Iniziò tutto, come ripercorre il Corriere Fiorentino, durante l’autunno dorato dei viola, col problema al tallone rimediato durante Fiorentina-Roma 5-1, che costrinse Cataldi ai box per quasi un mese; poi, dopo aver saltato a dicembre la gara di Conference con il Lask per un colpo alla caviglia, il 2025 si era aperto con un affaticamento al retto femorale, tradotto in quattro partite saltate. Dal 16 febbraio scorso Cataldi è stato però schierato titolare in ben 14 delle 15 partite disputate dai viola, riuscendo così a raggiungere quota 33 presenze totali (26 oltre i 45 minuti e 10 per intero) alle quali aggiungere 10 incontri saltati per infortunio e uno vissuto per 90’ in panchina. Adesso si attende l'esito degli esami più approfonditi, ma non c'è ottimismo nei suoi confronti e il responso potrebbe pesantemente incidere sulla struttura del centrocampo viola, che ha da sempre beneficiato della capacità di Cataldi di amalgamarsi con i sistemi di gioco e i (tanti) compagni di reparto che si sono succeduti nel corso dell’annata.