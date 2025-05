Roma-Fiorentina, Braglia sicuro: "Domenica sera i giallorossi saranno quarti"

"Domenica sera la Roma è quarta per me". Virgolettato che non lascia spazio alle interpretazioni, firmato Simone Braglia. L'ex portiere, ospite dei microfoni di TMW Radio, ha commentato così brevemente la sfida di domani sera tra i giallorossi e la Fiorentina, spendendosi a favore della squadra di Ranieri. Poi, queste dichiarazioni sul campionato: "Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli. Il Lecce è in lotta per la salvezza, ma può sempre servire un punto al Napoli. E' l'Inter dietro ora.

La vedo difficile per l'Inter che vinca tutte le partite che mancano. La rosa dell'Inter non sarà all'altezza di vincere tutte e tre le competizioni, ma ha onorato tutti e tre gli impegni. In questo campionato credo che si giochi troppo e il fattore preparazione credo sia stato fondamentale. Una delle cose che ha inciso tanto è stato il viaggio della Supercoppa. Ha pesato molto".