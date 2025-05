"Che invidia il Villamarin rispetto a questo Franchi": il pensiero de la Repubblica

Nelle pagine sportive de la Repubblica (ed. Firenze), il collega Stefano Cappellini dedica un fondo allo stadio del Betis, incantevole e tambureggiante giovedì sera contro la Fiorentina.

Tanto che l'immagine del Villamarin lascia sicuramente invidia nei confronti del Franchi, come rimarca il quotidiano: "Invidia. Ad avere una bacchetta magica a disposizione, sarebbe bello usarla per trasformare subito il Franchi in uno stadio pronto e nuovo. Non è solo la suggestione di poter tornare a usare fino in fondo il potere del tifo, che comunque non è poca cosa, è anche la voglia di ridare una casa vera a una comunità un po’ sfollata, il gusto di regalarsi un’istantanea indimenticabile, la possibilità di vivere fino in fondo certe esperienze collettive a prescindere dal risultato. Accontentiamoci di quel che c’è, sperando che sia sufficiente la voglia di ribaltare il risultato di Siviglia".