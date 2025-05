"Tutti (ma proprio tutti) voglio essere Robin". La Nazione celebra l'anno di Gosens

"Tutti (ma proprio tutti) vogliono essere Robin". Gioca con le parole La Nazione, nel fondo a cura di Benedetto Ferrara, così intitolato per onorare le prestazioni che sta offrendo da tutto l'anno Robin Gosens per la Fiorentina. Prendendo in prestito e aggiustando la celebre canzone di Cremonini, sul quotidiano fiorentino si celebrano le gesta del tedesco ripartendo dalla prova di Siviglia, quando ha servito l'assist a Ranieri per il gol inflitto al Betis: "Tutti vogliono essere Robin. Sì, insomma, diciamo che vorremmo avere un fratello come Gosens, il capitano senza fascia che sfonda sulla sinistra e poi la passa al capitano con la fascia che rimette in corsa la Fiorentina sotto di due gol.

Robin il compagno di classe che ti passa il compito senza chiedere niente in cambio. Quello che ti dà un passaggio in vespa quando resti a piedi, che trova le parole giuste per consolarti quando sei giù, quello bravo che però non se la tira. Va bene a scuola senza essere secchione, non invidia gli altri ma riconosce i migliori, va in conferenza stampa con il suo allenatore e parla meglio di un allenatore. Lui che vive di pallone ma studia psicologia, lui che ne ha viste tante ma ancora ha voglia di imparare".