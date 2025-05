RFV Fiorentina-Comuzzo ai dettagli: vicinissimo il rinnovo del difensore viola fino al 2030

L'errore col Betis (di lettura, come sottolineato da Palladino) non ha messo in discussione la prestazione e soprattutto la fiducia che la Fiorentina ripone in Pietro Comuzzo. E proprio la società sta cercando di rinnovare il contratto al giocatore, entrato nel mirino di tante squadre. Comuzzo e la Fiorentina sono vicinissimi alla fumata bianca del rinnovo fino al 2030, con ovviamente un incremento dello stipendio. Il giocatore era infatti in scadenza al 2028 e l'allungamento di due anni è un attestato di grande fiducia.