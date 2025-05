Il Romanista riprende Ranieri nel presentare Roma-Fiorentina: "La pressione è degli altri"

"La pressione è degli altri". La prima pagina odierna de Il Romanista, quotidiano vicino alle vicende giallorosse, esordisce con le parole di Claudio Ranieri alla vigilia di Roma-Fiorentina, col tecnico che ha spostato l'attenzione sugli avversari di domani. "Noi non abbiamo pressioni. Sappiamo da dove veniamo. Non dobbiamo avere pressioni. Stavamo sotto bagno. Abbiamo alzato la testa e cominciato a respirare. Ora che respiriamo, dobbiamo spingere. La pressione ce l'hanno gli altri che stavano lassù dall'inizio", ha detto il tecnico alla vigilia (in calce l'apertura del giornale di oggi).

Gruppo al completo a Trigoria - spiega TMW - con l'unica assenza che ha un nome e cognome importante: Paulo Dybala. Ranieri dovrebbe affidarsi al collaudato 3-5-2: tra i pali conferma per Svilar, protetto dal trio difensivo composto da Celik, Mancini e Ndicka. Sulle fasce potrebbe tornare Saelemaekers, assente nell’ultima uscita, mentre a sinistra agirà Angelino. In cabina di regia spazio a Paredes, affiancato da Cristante e Koné, chiamati a dare equilibrio e dinamismo alla mediana. Davanti, confermata la coppia formata da Soulé e Dovbyk, con l’argentino intenzionato a proseguire il suo momento positivo in questo sprint finale di campionato.