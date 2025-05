Kean a Roma torna titolare. Al ritorno col Betis una Fiorentina perfetta nel record di spettatori

Anche Tuttosport, nelle sue pagine concentrate sulla Fiorentina, guarda con ottimismo alla gara di ritorno che i viola giocheranno col Betis per la finale di Conference League. Ieri la squadra di Palladino è tornata con fiducia dalla Spagna, rientrando a Firenze nel pomeriggio dopo essersi allenata in mattinata nel centro sportivo del Siviglia. Sessione perlopiù di scarico, per cercare di scacciar via subito le scorie dell’impegnativa semifinale d’andata. Al Franchi tra una settimana (a proposito: è già caccia al biglietto, possibile record stagionale di spettatori al netto della capienza ridotta per i lavori) servirà una Fiorentina perfetta, trascinata dai suoi uomini migliori, iniziando naturalmente da Kean. L'attaccante è stato utilizzato solo in parte da Palladino, che già da domani rilancerà da titolare il suo bomber, pronto quindi ai prossimi due big match.

Certo, Palladino avrebbe voluto più tempo per preparare la sfida all’Olimpico che mette in palio un pezzo del sogno Champions. Ma deve fare di necessità virtù dovendo pure sopperire alle assenze di Dodo, che dopo l’intervento di appendicite - una settimana fa - con metodologia poco invasiva sta facendo di tutto per esserci giovedì, e di Cataldi, vero motore del centrocampo viola. L’ex laziale, sceso in campo contro il Betis con una vistosa fasciatura, è stato costretto a uscire nel primo tempo. Una situazione che preoccupa in attesa degli esami previsti nelle prossime ore. Mancherà poi per squalifica Ranieri, sempre più decisivo (terzo gol stagionale) come si è visto anche nella notte di Siviglia, preceduta purtroppo da scontri fra ultras spagnoli e tifosi viola: circa un centinaio quelli identificati dalle autorità locali.