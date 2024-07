KEAN, Subito il primo lampo in maglia viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gli sono bastati 15 minuti nella prima amichevole disputata della stagione per lasciare il segno. All'esordio in maglia viola ieri sera contro la Reggiana, Moise Kean ha subito timbrato il cartellino con un destro preciso dal limite dell'area di rigore. Quello dell'ex Juventus è stato il gol del 2-0 gigliato dopo la rete di Riccardo Sottil che ha stappato il match. Un successo, la gara è terminata 4-0, quello sugli emiliani che ha lasciato sensazioni positive per una squadra che sta assimilando i concetti tattici del suo allenatore.

Ieri Palladino, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, ha schierato i suoi con un 4-4-2 in fase di copertura con Kayode e Ranieri centrali, Dodo e Biraghi terzini, Bianco e Mandragora in mediana con Parisi e Brekalo sulle corsie e la coppia Sottil-Kean in avanti, che si trasformava in un 4-2-3-1 in fase di offensiva. Ben funzionante per ora l'asse mancina con Parisi e Sottil che, come in occasione del gol del classe 1999, si trovano a meraviglia. Nella ripresa la gara è stata chiusa sul 4-0 da una doppietta di Kouame subentrato a Moise Kean.