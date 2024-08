KEAN, Segnare per interrompere il digiuno in campionato

FirenzeViola.it

C'è grande attesa per vedere all'opera la nuova Fiorentina di Palladino che farà il suo esordio oggi in campionato contro il Parma alle 18:30 e uno dei giocatori sotto osservazione è sicuramente Moise Kean.

Come riporta oggi TuttoSport, l'attaccante ex Juve non segna in Serie A da 829 minuti e oggi può essere l'occasione giusta per interrompere il digiuno. I viola hanno puntato tanto su di lui in un ruolo che, dopo la cessione di Vlahovic, ha visto tutti gli attaccanti fallire.