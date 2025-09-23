Kean, Piccoli, Gudmundsson e Dzeko a secco. Tuttosport: "Quattro punte e nessun gol"
Anche Tuttosport analizza il momento della Fiorentina che si ritrova già obbligata a dare uno scossone al suo campionato. I numeri parlano chiaro: 6 gol subiti di cui due al 94' costati ben tre punti, a Cagliari (1-1) e l'altra sera con il Como (1-2), appena 3 quelli realizzati (due Mandragora e uno Ranieri), nessuno a firma di un attaccante. Kean, 25 gol l'anno scorso, blindato poche settimane fa con un ingaggio raddoppiato, è ancora all'asciutto, idem Piccoli approdato in estate dal Cagliari per 25 milioni più bonus, Dzeko arrivato a parametro zero e Gudmundsson comunque non utilizzato nelle ultime due gare per i postumi di un infortunio.
Dunque la priorità per Pioli, in questa settimana di lavoro e di passione che sfocerà domenica nella trasferta di Pisa - un derby che manca da 34 anni - non può che essere trovare il modo di rifornire e sbloccare le proprie bocche di fuoco: servirà mettere a punto anche la mediana che fin qui non ha offerto un supporto efficace.
