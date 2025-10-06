"Kean non basta, Fiorentina nei guai", La Gazzetta sul match del Franchi

"La testa della classifica anche alla seconda sosta per le nazionali era inattesa e la Roma può stilare finora un bilancio gradito della sua rivoluzione tecnica. La banda di Gasp non stecca, togliendo qualsiasi illusione alla Fiorentina, il cui disagio è profondo e non sussurrato. Però nel parlare di crisi e di allenatore in pericolo va pesata anche la prestazione contro la capolista dalla miglior difesa del campionato. Ha ragione Pioli nel sostenere che 'in classifica siamo distantissimi, ma sul campo no'". Si aprono così le pagine de La Gazzetta dello Sport dedicate al match del Franchi tra Fiorentina e Roma.

I viola sono terzultimi, hanno dietro in classifica solamente Genoa e Pisa, non hanno mai vinto in campionato e hanno subito la terza sconfitta consecutiva in casa su tre gare giocate a Campo di Marte in campionato. Come se non bastasse al rientro dalla sosta il calendario dice: Milan, Bologna e Inter. Passando ai lati positivi la formazione di Pioli ritrova la cattiveria sotto porta di Moise Kean, al primo dentro stagionale, e forse viste le occasioni da gol create (un palo, una traversa e un clamoroso errore di Gosens) meritava il pareggio. La differenza l'hanno fatta gli errori sotto porta dei gigliati, su tutti quello di Gosens, la precisione dei giocatori giallorossi al tiro, e le disattenzioni difensive di una Fiorentina fragile nel difendere soprattutto sui calci da fermo.