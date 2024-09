KEAN, Le pagelle: la punta è promossa dai giornali

FirenzeViola.it

Dopo tre anni di astinenza, Moise Kean torna al gol in Nazionale: lo fa nel secondo match di questa Nations League, dopo che era subentrato dalla panchina contro la Francia nella vittoria di venerdì scorso. Ieri sera l'attaccante della Fiorentina è partito titolare e ha ripagato la fiducia di Spalletti: rete del momentaneo 2-0 contro Israele in un match poi vinto 2-1, ma non solo. Di Kean il Ct ha apprezzato l'impegno e il lavoro spalle alla porta, come in occasione della rete di Frattesi, con un'azione avviata dalla sua protezione palla prima del cross perfetto di Dimarco e della rete 'estemporanea', di petto, del centrocampista azzurro. Lavoro apprezzato anche dai principali quotidiani, con Kean che risulta tra i migliori azzurri della partita di ieri. Ecco voti e giudizi sul centravanti viola:

Gazzetta dello Sport: 7 - Lotta, difende palloni e mette il piede nel vantaggio. Infrange il tabù del 9 azzurro e torna a segnare a tre anni dalla sua ultima volta in Nazionale.

Corriere dello Sport: 7 - Molto isolato, sembra proporsi anche poco. Difende con i denti e le unghie un pallone che vale l’1-0. Si conferma bomber con la K maiuscola, segna (dopo tre anni) la sua quarta rete stagionale in 6 partite fra A, Conference e Nazionale.

Tuttosport: 6,5 - Centravanti di dedizione, lottando con i difensori e tentando di aprire varchi per gli inserimenti. Non ha occasioni con cui trovare la porta, ma è esemplare la sua gestione palla in all'origine della rete di Frattesi. Si fa trovare pronto nella ripresa per la ribattuta in rete sulla respinta di Gerafi, riannodando il filo del discorso con il gol interrottosi proprio tre anni fa, con la doppietta dell'8 settembre alla Lituania.