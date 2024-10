KEAN, La caviglia non preoccupa: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se le condizioni di Albert Gudmundsson preoccupano tifosi e addetti ai lavori (domani per l'islandese ulteriori accertamenti dopo il risentimento ai flessori patito col Lecce), lascia ben sperare la situazione di Moise Kean. Uscito all'intervallo per una distorsione alla caviglia che non gli ha comunque impedito di giocare un'altra ventina di minuti dopo il trauma, il numero venti è costantemente monitorato dallo staff medico di Palladino. La buona notizia nel suo caso è che ieri non ha fatto accertamenti e non ne sono previsti nei prossimi giorni: questo per dire che la distorsione rimane, ma non sono sopraggiunti problemi ulteriori.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle prossime tappe per il recupero: Kean ovviamente non andrà in Svizzera domani per la seconda giornata della fase campionato di Conference League, ma giovedì a San Gallo non avrebbe giocato comunque nella logica del turnover annunciato, e proseguirà terapie e allenamenti specifici al Viola Park per provare a recuperare per la partita di domenica sera contro la Roma al Franchi. Senza forzare, senza rischiare, e solo se la caviglia risponderà bene a tutte le sollecitazioni: altrimenti se ne riparlerà per la trasferta di Genova nel turno infrasettimanale di giovedì 31.