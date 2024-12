KEAN, Fa 10 in Serie A, ma spreca due palle gol: i voti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non è bastato alla Fiorentina il rigore di Moise Kean per piegare l'Udinese e raccogliere altri tre punti prima del Natale. Il centravanti ex Juve è uno dei pochi viola salvati dalle pagelle della stampa sportiva, nonostante sprechi nella ripresa una preziosa palla gol dal limite dell'area: "Stavolta dal dischetto non sbaglia e - riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - fa 10 gol in campionato. Usa bene il corpo, ma sbaglia due gol e non è poco". "Segna dal dischetto il primo rigore in A - analizza Tuttosport - poi finisce sempre in fuorigioco ed è impreciso. Scheggia un palo".

"Decimo gol in campionato - l'analisi del Corriere dello Sport -. Trasforma il rigore dopo averne falliti due (Milan ed Empoli), che è anche il primo assoluto in Serie A. Sbaglia un paio di occasioni e va troppo spesso in fuorigioco". Le pagelle di Kean in Fiorentina-Udinese:

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

La Nazione, 6,5

la Repubblica, 6

FirenzeViola.it: 6