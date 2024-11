KEAN, Corsa contro il tempo per la gara di domani

FirenzeViola.it

Nella gara di domani la Fiorentina giocherà all'Olimpico Grande Torino per proseguire la striscia di vittorie e rimanere ancorata al terzo posto in campionato. In queste ultime ore prima della partenza verso Torino, come riporta TuttoSport, i viola stanno provando a recuperare coloro che non erano a disposizione giovedì a Marassi. Soprattutto Moise Kean: per l'attaccante si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per essere a piena disposizione di Palladino. Con la Roma l'attaccante aveva stretto i denti e poi è stato lasciato a riposo contro il Genoa.

Stesso discorso per Cataldi che ha avuto un fastidio al polpaccio. Palladino vuole recuperare l'ex Lazio e affiancargli Adli, così da permettere a Bove di tornare sul ruolo di esterno sinistro.