Kean contro Leao, una sfida tra gol e musica: presto una canzone insieme

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus sulla sfida tra Kean e Leao, non in chiave sportiva bensì musicale visto che gli attaccanti di Fiorentina e Milan sono molto amici fuori dal campo per affinità da "rapper": Una sfida tra musica e gol. Anzi - volendo giocare giocare un po' sul concetto e sull'abbinata dei protagonisti più attesi di Milan-Fiorentina di domani - il timbro più adatto a raccontare il confronto potrebbe essere questo: Rap & Gol. Che poi sono le passioni e il mestiere del bomber della Fiorentina e di quello del Milan.

L'obiettivo comune - al netto di doversi sfidare e ovviamente l'uno battere l'altro nel match di San Siro - è di arrivare (magari anche in tempi brevi) a realizzare un brano, un video, insomma una produzione musicale insieme. Lui, Kean (nome d'arte KMB) e Leao (ovvero Way45), che si sono già cimentati in brani che per gli appassionati del genere e ovviamente sulle piattaforme social-musicali, sono andati decisamente bene.