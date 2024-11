KEAN, Bocciato dai quotidiani in Belgio-Italia: insufficiente

FirenzeViola.it

Non è piaciuta ai quotidiani nazionali la prova, se pur piccola, di Moise Kean contro il Belgio. L'attaccante della Fiorentina ha giocato con l'Italia l'ultimo scorcio di partita al Re Baldovino di Bruxelles ma non è entrato al meglio nel match: "Difende palloni, gli manca lucidità con la porta in faccia: una chance gliela cancella Cambiaso, per altre due (una in fuorigioco) perde il tempo", il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 5,5. Più aspro invece il parere di Tuttosport: "Entra con ansia e si mangia due occasioni perfette per lui", con un 5 in pagella.

Voto più morbido e impassibile invece dal Corriere dello Sport-Stadio, un 6 pieno con la descrizione di "partecipativo" riguardo al suo ingresso in campo.