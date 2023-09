KAYODE, La sua bella favola. E ACF lavora al rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione oggi in edicola racconta "la bella favola di Kayode", arrivato ad avere l'occasione della carriera dopo l'infortunio di Dodo. Una vicenda che non sarà piaciuta al classe 2004 che vedeva proprio nel brasiliano un modello da seguire per crescere, ma in questi giorni ha metabolizzato la situazione.

"Kayo", come lo chiamano i compagni, è un gioiello da maneggiare con cura e possibilmente blindare, scrive il quotidiano. In questi giorni la Fiorentina si sta dedicando ai rinnovi dei contratti. Il suo scade nel 2025 (c’è un’opzione per un ulteriore anno) e la trattativa per adeguare l’accordo e portarlo al 2028 è già avviata. Un passo alla volta però, senza fretta.