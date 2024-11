KAYODE, Dalle sirene inglesi a ora: il mercato è cambiato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola si concentra sul paradosso di Michael Kayode che, da rivelazione della scorsa stagione, adesso siede con regolarità in panchina. Se l'anno scorso alla 12° giornata aveva già raccolto 473 minuti in 6 presenze, oggi invece non ha all'attivo in Serie A nemmeno un tempo di gioco (solamente 25 minuti divisi in tre presenze). Rispetto alla scorsa annata va sottolineato come quest'anno il classe 2004 si sia trovato davanti un Dodo in condizione straordinaria. A rendere tutto ancora più paradossale sono le sirene inglesi della passata estate con tante squadre, tra cui l'Aston Villa, che erano pronte a portare oltre Manica il piemontese.

Il Brentford ad agosto offrì addirittura 22 milioni per il prestito con diritto ma la Fiorentina, e in particolare Commisso, fecero muro. Adesso lo scenario è cambiato e Kayode, in caso di offerte a gennaio, ci penserà seriamente alla possibilità di lasciare Firenze. Un'occasione potrebbe averla però contro il Como. Dodo è partito per il Sud America per rispondere alla chiamata del Brasile e non sarà di rientro prima di giovedì, ecco allora che il classe 2004 potrebbe avere un chance dal primo minuto.