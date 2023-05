JUVENTUS, Possibile esclusione dall'Europa: il punto

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione della Federcalcio europea in merito alle possibili sanzioni verso la Juventus è attesa per giugno. La questione potrebbe comprendere anche il tema stipendi, visto che la UEFA sta svolgendo la sua indagine parallela con tutte le carte processuali. Dall’inchiesta italiana risulta che le plusvalenze hanno alterato il gioco e “truccato” il bilancio, così da consentire un accordo favorevole con Nyon sul Fair Play Finanziario. Il club bianconero ha già raggiunto un accordo con la UEFA, che prevede una sanzione minima di 3,5 milioni, ma il problema è che il bilancio corretto non avrebbe forse consentito questa scorciatoia. In più c’è l’aggravante delle dichiarazioni fraudolente. Il “settlement agreement” è fatto per aiutare i club, ma se non viene rispettato, o se le regole sono violate, le sanzioni poi sono amplificate.

Plusvalenze e Fair play: la UEFA ha due motivi per sanzionare la Juve. C’è intanto l’articolo del regolamento che, in caso di antisportività conclamata, consente di sbarrare le porte dell’Europa; inoltre, le sanzioni sul FPF possono portare anche all’esclusione. Tutte situazioni gravi ma che possono essere in qualche modo ammorbidite dalla UEFA (come dimostrano le recenti sanzioni “sostenibili”. Per questo i bianconeri devono sperare di qualificarsi comunque a una coppa, fosse anche la Conference, per scontare subito una eventuale squalifica. La decisione UEFA sarà appellabile in secondo grado e poi al TAS, anche se al momento non c'è niente di certo.