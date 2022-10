JUVENTUS, Per la difesa c'è anche un calciatore viola

La Juventus è alla ricerca di un "Vlahovic per la difesa". Come scrive La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista della dirigenza bianconera, c'è Pavlovic del Salisburgo. I nomi non si fermano però al prodotto del Partizan Belgrado. Il club bianconero sta infatti monitorando anche un difensore della Fiorentina, il brasiliano Igor, già accostato in passato alla Juventus. La lista non si ferma qui, in quanto la dirigenza del club di Agnelli sta osservando anche Ndicka dell'Eintracht e Kiwior dello Spezia.