JUVENTUS, In caso di addio di Vlahovic pronto Scamacca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus è già oltre Dusan Vlahovic. Nonostante la stagione nettamente al di sotto delle aspettative, il serbo conserva molti estimatori in Europa: dal Bayern al Chelsea, passando per Atletico, United, PSG e Newcastle. In attesa dell'insediamento di Giuntoli, la dirigenza bianconera ha già avviato una prima semina sottotraccia per individuare il suo sostituto. In caso di addio all'ex Fiorentina, secondo La Gazzetta dello Sport verrebbe fatto un tentativo per Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto.

Hojlund piace molto agli uomini mercato della Signora, ma difficilmente lascerà l'Atalanta in estate. Discorso analogo per Elye Wahi del Montpellier, mentre su Gimenez del Feyenoord è segnalata anche la Lazio. Attenzione infine alle suggestioni Morata e Lukaku, che secondo la rosea sarebbero stati proposti da Atletico e Chelsea nei discorsi per Vlahovic.