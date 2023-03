JOVIC, Arriverà in Turchia solo oggi. Davanti Cabral

Come già anticipato dalla redazione di FirenzeViola.it, Luka Jovic, indaffarato in alcune questioni burocratiche non rimandabili, arriverà a Sivas solo nella giornata di oggi, a poche ore dalla sfida contro il Sivasspor. L'attaccante serbo, come analizza l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, saltando la rifinitura alla vigilia del match, salvo sorprese, partirà dalla panchina. Spazio dunque ad Arthur Cabral (6 gol nelle ultime 7 tra campionato e Conference), che si candida a una maglia da titolare anche contro i turchi.