JOVETIC, Lo vuole il Como di Fabregas. La Viola dice no

Stevan Jovetic potrebbe essere il colpo a sorpresa del Como targato Fabregas. Lo scrive stamani Tuttosport che spiega come l'attaccante classe '89 dell'Olympiacos, in questi giorni impegnato con il suo Montenegro, abbia un contratto che prevedeva un rinnovo automatico a condizioni che non si sono verificate. La società greca vorrebbe trattenerlo comunque ma il giocatore si sta guardando intorno: al di là dell'aver fatto capire come gli piacerebbe tornare a Firenze, su di lui c'è il Como neopromosso in Serie A. Anche perché la Fiorentina non ha risposto all'appello del figliol prodigo.