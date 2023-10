JACK-LUIS ALBERTO, Ora hanno un solo obiettivo

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino dedica un focus alla sfida tra Jack Bonaventura e Luis Alberto dell'Olimpico stasera. Il trequartista viola sta vivendo una seconda giovinezza certificata anche dall'Italia di Spalletti, Luis Alberto una delle sue migliori stagioni in Italia. Sono la via di mezzo che c’è tra i numeri 10 puri di una volta, e quelli di ultima generazione come Bellingham.

Entrambi sono anche diventati capitani in assenza di Biraghi da una parte e Immobile dall'altra: da adesso in poi hanno solo l'obiettivo di far segnare di più le rispettive punte centrali. Va da sé che quello tra Bonaventura e Luis Alberto sarà uno dei duelli cruciali della gara dell’Olimpico, e anche uno dei più divertenti. Vedremo quale «mago» riuscirà a inventare più calcio e chi, invece, resterà ingabbiato.