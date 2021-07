J. BARONE, E la vicinanza di ACF ai lavoratori GKN

Nella conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano, Joe Barone ha voluto sottolineare la solidarietà della Fiorentina per i lavoratori della GKN. "Stiamo vedendo tante chiusure, compresa la GKN e non dimentichiamo che a causa della pandemia in Italia e in tutto il mondo ci sono imprese in difficoltà. Come Fiorentina vogliamo trasmettere massima solidarietà e vicinanza a tutti loro e alle loro famiglie". Il quotidiano ricorda come i lavoratori avessero chiesto anche all'Italia di manifestare solidarietà in occasione della finale dell'Europeo.