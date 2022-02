ITALIANO, Tre dubbi di formazione contro la Lazio

Sono almeno tre i dubbi che Vincenzo Italiano ha in vista della sfida di sabato contro la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo è quello in porta con Terracciano che però manterrà verosimilmente il posto da titolare a scapito di Dragowski. Il secondo riguarda invece Torreira, con l'uruguaiano che è reduce dal Covid, ma sta facendo gli straordinari per esserci contro i biancocelesti e infine l'abbondanza in attacco che Italiano ha dopo l'addio di Vlahovic.