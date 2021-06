ITALIANO, Ranieri può rientrarci. Poi l'ultimo tassello...

La trattativa per Vincenzo Italiano potrebbe chiudersi all'inizio della prossima settimana, serve l'intesa finale oltre che per la clausola anche per la buonuscita dello staff. Il Corriere Fiorentino scrive che Luca Ranieri potrebbe rientrare nella trattativa, col difensore che accetterebbe volentieri il trasferimento. Prima di completare il quadro, però, manca ancora un tassello, ovvero che lo Spezia individui il successore di Italiano tra Corini, l’ex viola Iachini e la new entry Maran.