ITALIANO, Oggi vuole alzare i ritmi. Contro il Qatar...

Quella di oggi non sarà sicuramente una passeggiata per la Fiorentina, che affronterà in amichevole il Qatar alle 18.00. La prima notizia, come riportato da La Nazione e anticipato da FV, è che Italiano ha fatto cambiare la sede della partita e quindi, dato che L'Untersberg Arena di Grodig non è piaciuta, si giocherà alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo, impianto privo di tribune. In campo ci sarà chi non ha avuto molto spazio, con il tecnico che vuole alzare ritmi e concentrazione perché l'approccio con i turchi non è piaciuto, sebbene avesse chiesto di considerarla una gara ufficiale.

Gli avversari hanno già battuto 2-1 l'Udinese e pareggiato per 0-0 contro la Lazio, giocano con un 3-5-2 tutto copertura e ripartenze ed hanno in Akram Afif e in Almoez Ali i due calciatori più rappresentativi: il primo è un esterno offensivo classe '96 e gioca nell'Al Sadd, il secondo è l'attaccante e capitano, anche lui classe '96, e milita nell'Al-Duhail.