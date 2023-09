ITALIANO, Niente scuse. Vuole le risposte sul campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina La Nazione dedica un fondo alla partita di questa sera tra Fiorentina e Atalanta, in particolare concentrandosi su Vincenzo Italiano. Il tecnico infatti, è chiamato a riaccendere il motore di una Fiorentina che, dopo un inizio strepitoso a Marassi, sta avendo difficoltà in campionato. Il tecnico della Fiorentina dopo il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro l'Inter ha preso appunti, si è arrabbiato, ha iniziato a lavorare come un matto per arginare errori, ferite e polemiche.

Ha chiesto pubblicamente ai suoi giocatori di non cercare alibi sul calendario molto fitto. Infatti, nonostante tutte le prossime partite sono decisive per il futuro viola, il tecnico non vuole sentire scuse, ma vuole vedere la reazione dei suoi giocatori sul campo.