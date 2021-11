ITALIANO, Lo sfogo: "Non si può perdere così"

La sconfitta nel finale contro l'Empoli non è di certo andata giù al tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, le cui parole nel post-partita di ieri trovano spazio sulla Gazzetta dello Sport: "Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Non possiamo perderla a cinque secondi dalla fine. Potevamo prendere continuità di risultati, peccato- afferma il mister viola, che poi aggiunge: - La responsabilità è nostra, avevamo la partita in pugno e non può la Fiorentina perdere questo tipo di gare, non siamo maturi per addormentare il gioco. Abbiamo preso gol ingenui lontano dal Franchi, dobbiamo migliorare su questo. Ci resta la rabbia che metteremo in campo martedì".

Dall'altra parte gioisce l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che in conferenza stampa si commuove dedicando la vittoria al fratello scomparso in settimana: "Volevo ringraziare, oltre a tutte le testimonianze, anche i nostri tifosi: mi hanno fatto una sorpresa nella notte, il loro messaggio ha fatto piacere a me e alla famiglia di mio fratello. Il successo è per lui".