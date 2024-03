ITALIANO, La squadra è con lui. Si attendono conferme

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Benedetto Ferrara su La Nazione scrive di Vincenzo Italiano e di quanto conti un allenatore per una squadra di calcio: "Da un “poeri noi” siamo passati a “si pare il Barcellona dei tempi d’oro”. I giudizi sul tecnico sono il caso più lampante di questa dissociazione: la Fiorentina è in lotta per un posto in Europa, in corsa in Coppa Italia e Conference, eppure Il tecnico si, ma, no, vaia vaia. Che poi non è che alleni il City. Ma alla fine è bastato rimettere in sesto i tre moschettieri (Nico, Jack e Arthur) per ritrovare coraggio e fiducia.

E ne serviva tanta per rientrare in campo dopo un primo tempo frustrante con più pali di un locale di lap dance. Bravo Italiano. Naturalmente attendiamo conferme. Però stiamo Sereni, la squadra è col tecnico".