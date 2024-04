ITALIANO, Il Torino continua a pensarci per il dopo-Juric

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport torna a parlare dell'interesse del Torino per Vincenzo Italiano, allenatore in uscita dalla Fiorentina a fine stagione. Molto apprezzato da Urbano Cairo e Davide Vagnati, è dal 2 marzo che i granata stanno valutando Italiano per il futuro della panchina con l'ormai prossimo addio di Ivan Juric. Nel novero dei candidati per il Torino restano sempre Gilardino e Palladino, entrambi nel mirino anche della Fiorentina al pari del Bologna. Per il Torino resiste poi sullo sfondo la pista Vanoli del Venezia.