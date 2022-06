ITALIANO, Il progetto: fino a otto rinforzi per volare

Adesso può nascere la Fiorentina di Vincenzo Italiano, si legge sul Corriere dello Sport. Dopo l'accordo sul rinnovo del contratto raggiunto nella serata di giovedì e solo da ratificare, è il momento di mettere in pratica il progetto di rafforzamento anch’esso condiviso tra la società e il tecnico siciliano. Rocco Commisso non si accontenta, vuole almeno l’Europa League, vuole essere protagonista in Conference e vuole ritentare la scalata alla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze a distanza di oltre vent’anni dall’ultima volta. Per farlo c'è bisogno di almeno sette-otto rinforzi perché serve una Fiorentina che sia il più possibile vicina a quella che ha in mente Italiano.