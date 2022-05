ITALIANO, Il killer viola degli spareggi: che record

Nella carriera di Vincenzo Italiano sono stati parecchi gli spareggi. Ne parla La Nazione che elenca la lunga lista di avversari: con l’Arzignano Valchiampo, Italiano in serie D stese in successione Mantova e Campodarsego ai playoff, in serie C il Trapani eliminò Catania e il Piacenza, in serie B lo Spezia fece fuori Chievo e Frosinone. Tre promozioni dopo filotti in sfide senza paracadute, Italiano è l’unico allenatore in Italia a esserci riuscito in tre categorie diverse. Questo per dire che all’allenatore viola non manca la mano calda, quando proprio non bisogna sbagliare: se c’è un incrocio da dentro o fuori, di solito le sue squadre restano dentro.