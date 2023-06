ITALIANO, Chiederà rinforzi oppure potrebbe dire addio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scrive il Corriere Fiorentino il 2-1 di Bowen a partita praticamente finita brucia eccome sul volto di Vincenzo Italiano. L’ha vista e rivista, nella sua testa. Il giorno dopo insomma, passata la nottata praticamente insonne, l’umore non poteva che essere cupo. Anzi. Nerissimo. Eppure, già a caldo, il tecnico è riuscito a pensare (anche) al futuro. "Il presidente ha detto che avremmo parlato a stagione conclusa come fanno tutti — le sue parole nella sala stampa dell’Eden Arena — lo faremo serenamente". La prossima partita insomma, quella che deciderà cosa ne sarà del rapporto tra Italiano e la Fiorentina, si gioca tutta qua. Sulla voglia, o meno, di rilanciare le ambizione. Con una premessa: l’allenatore, da questo punto di vista, non ha dubbi. Vuole crescere anche perché ormai ha imparato a conoscere i fiorentini e sa bene che i tifosi non accetterebbero passi indietro. Al contrario. Visto che l’appetito viene mangiando, è normale che la gente adesso speri in una squadra sempre più competitiva. Ecco perché la priorità di Italiano in questo momento è una soltanto: ascoltare quello che gli dirà la società in un confronto che, dato che Commisso il 12 tornerà negli Usa, non potrà che andare in scena nei prossimi giorni. Italiano vuole sapere se c’è la consapevolezza che questo gruppo ha fatto il massimo (e forse di più) e, quindi, se c’è la voglia di investire per portare a Firenze giocatori capaci di alzare il livello. Non campioni da chissà quanti milioni, ma gente forte e affamata. Se il piano sarà questo, il tecnico sarà ben felice di restare. Altrimenti, ogni scenario diventerebbe possibile. Addio compreso.