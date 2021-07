ITALIANO, C'è spazio per tutti. Dipende dai giocatori

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, analizza il modus operandi di Vincenco Italiano e il suo approccio con i calciatori che potrebbero essere rinforzi o esuberi. Da Kokorin a Saponara, da Duncan a Benassi, da Callejon a Terzic, la parola d’ordine è: capire (e poi decidere). Capire - si legge - se qualche rinforzo può venire dall’interno. Anche per questo la valutazione delle forze che già ci sono diventa esercizio fondamentale, sempre da integrare ad agosto con gli acquisti che facciano fare il salto di qualità: le indicazioni a Moena possono spostare gli equilibri e con essi la strategia, e prova ne sia lo scrupolo con cui Italiano segue l’applicazione, i movimenti, la capacità di ricevere e applicare le direttive da parte di tutti. In sostannza nella Fiorentina c’è spazio per tutti. Dipende dai giocatori.