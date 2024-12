ITALIANO, Attesa un'accoglienza infuocata per il ritorno

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, si è rapidamente trasformato da eroe per le sue imprese con il club a uno dei personaggi più invisi dal tifo viola. Dopo la sua esultanza sopra le righe nel derby contro il Bologna e un botta e risposta con Daniele Pradè, molti tifosi hanno visto in lui un rancore nascosto. Come ricorda La Nazione, la data del ritorno tra Fiorentina e Bologna (18 maggio) è già segnata in rosso nel calendario dei tifosi, che si aspettano un'accoglienza infuocata per Italiano, simile a quella che fu riservata a Ranieri in passato.

La rivalità sembra essere alimentata anche dai giocatori della Fiorentina, che non hanno salutato l'ex tecnico sui social e hanno lanciato frecciatine nei suoi confronti. Dodo ha risposto a Italiano su Instagram, anticipando che al ritorno "vedranno l'inferno". La tensione tra le due parti è palpabile e il match di Firenze si preannuncia ad alta temperatura.